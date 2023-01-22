Борусія Д обіграла Аугсбург в рамках 16-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Борусія після двох поразок поспіль сподівалася повернутися на шлях перемог. Однак легкої прогулянки не вийшло. Один із аутсайдерів чемпіонату Німеччини чинив гідний спротив, посприявши надрезультативному матчу.

Борусія Д з шедевром Рейни перестріляла Аугсбург у божевільному матчі з 7-ма голами

Загалом команди забили 7 голів. Порадувати естетів повинен класний удар Джованні Рейни. Дортмунд таки переміг та повернувся на шосте місце в турнірній таблиці Бундесліги. Аугсбург не може здобути перемогу вже 9 матчів та розташувався над зоною вильоту.