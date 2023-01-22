Німеччина, Бундесліга, 16-й тур

Борусія Д – Аугсбург – 4:3

Голи: Беллінгем, 30, Шлоттербек, 42, Байноу-Гіттенс, 75, Рейна, 78 – Майєр, 40, Райєрсон, 45+2 (аг.), Чоліна, 77

Борусія М – Байєр – початок зустрічі о 18:30

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У першому матчі дня Борусія Д здолала Аугсбруг. Команди підтримали тренд туру, забивши на двох сім голів. Беллінгем вивів "джмелів" вперед в середині першого тайму, та вже за 10 хвилин гості зрівняли. Шлоттербек подвоїв перед перервою, але за мить до свистка Райєрсон зрізав м'яч у власні ворота і після відпочинку довелось розпочинати все з початку.

Змінити ситуацію вдалось в середині другої сорокап'ятихвилинки – знову господарі вирвались вперед. Та вже за мить Чоліна, який хвилину тому вийшов на заміну, відновив статус-кво. У наступній атаці Рейна зважився на божевільний удар і Борусія знову повела. Захист дортмундців іноді був схожий на прохідний двір, тож шанси зрівняти у баварців залишались. Проте господарі встояли і повернулись на шосту сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

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