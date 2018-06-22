Феррейра попрощався з Шахтарем

Екс-гравець Шахтаря Факундо Феррейра, який перейшов у португальську Бенфіку, звернувся зі словами вдячності до своєї колишньох команди.

"У Шахтарі я отримав унікальний досвід. Радий, що в 2013 році опинився тут і зміг розвиватися і як футболіст, і як особистість, пізнав культуру України, побував у багатьох містах.

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Коли тільки приїхав, було важко адаптуватися в новій країні, клубі, зрозуміти стиль гри команди. У мене назавжди залишаться прекрасні спогади про Донецьк і Донбас Арену. Упевнений, таких стадіонів більше немає у світі. Я буду пам'ятати голи, які забив у футболці Шахтаря.

Вдячний всім уболівальникам "гірників" за неймовірну підтримку. Шкодую про те, що останніми роками ми не можемо зустрічатися на рідній Донбас Арені і разом радіти нашим перемогам. Фани знають, наскільки важко грати поза домом, тому хочу ще раз подякувати їм за підтримку, а також вірність команді", – цитує Феррейру офіційний сайт Шахтаря.