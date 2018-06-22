Феррейра попрощался с Шахтером

Экс-игрок Шахтера Факундо Феррейра, который перешел в португальскую Бенфику, обратился со словами благодарности к своей бывшей команде.

"В Шахтере я получил уникальный опыт. Рад, что в 2013 году оказался здесь и смог развиваться и как футболист, и как личность, познав культуру Украины, побывав во многих городах.

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Когда только приехал, было трудно адаптироваться в новой стране, клубе, понять стиль игры команды. У меня навсегда останутся прекрасные воспоминания о Донецке и Донбасс Арене. Уверен, таких стадионов больше нет в мире. Я буду помнить голы, которые забил в футболке Шахтера.

Благодарен всем болельщикам "горняков" за невероятную поддержку. Жалею о том, что в последние годы мы не могли встречаться на родной Донбасс Арене и вместе радоваться нашим победам. Фаны знают, насколько тяжело играть вне дома, поэтому хочу еще раз поблагодарить их за поддержку, а также верность команде", – цитирует Феррейру официальный сайт Шахтера.