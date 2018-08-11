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Феррейра не забив пенальті у дебютному матчі чемпіонату Португалії

14:53 494 Читать на русском
Феррейра не забив пенальті у дебютному матчі чемпіонату Португалії
Факундо Феррейра / Getty Images

Колишній нападник Шахтаря Факундо Феррейра дебютував за Бенфіку в чемпіонаті Португалії.

Аргентинець вийшов у стартовому складі своєї команди на матч чемпіонату Португалії проти Віторії Гімараєш, а вже на 15 хвилині йому надали можливість забити свій перший м'яч у складі "орлів". Однак, Феррейра не зумів реалізувати пенальті (на відео з 00:45. – прим. Футбол 24).

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Попри помилку колишнього "гірника", Бенфіка здобула перемогу з рахунком 3:2.

Варто відзначити, що у складі Віторії Гімараєш на полі з'явився захисник Додо, який належить Шахтарю, але виступає за португальський клуб на правах оренди.

Теги
Відеоновини Факундо Феррейра Факундо Феррейра Бенфіка Бенфіка Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Португалія Додо Додо
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