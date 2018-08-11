Феррейра не забив пенальті у дебютному матчі чемпіонату Португалії

Колишній нападник Шахтаря Факундо Феррейра дебютував за Бенфіку в чемпіонаті Португалії.

Аргентинець вийшов у стартовому складі своєї команди на матч чемпіонату Португалії проти Віторії Гімараєш, а вже на 15 хвилині йому надали можливість забити свій перший м'яч у складі "орлів". Однак, Феррейра не зумів реалізувати пенальті (на відео з 00:45. – прим. Футбол 24).

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Попри помилку колишнього "гірника", Бенфіка здобула перемогу з рахунком 3:2.

Варто відзначити, що у складі Віторії Гімараєш на полі з'явився захисник Додо, який належить Шахтарю, але виступає за португальський клуб на правах оренди.