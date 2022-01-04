Стали відомі деякі фінансові деталі переходу Феррана Торреса в Барсу. Раніше повідомлялося, що каталонці заплатять за нападника збірної Іспанії 55 млн євро + 10 млн бонусу. Тепер же оприлюднили і заробітки 21-річного футболіста.

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Форвард отримуватиме 5,5 млн євро за сезон. За весь час дії підписаного контракту іспанець заробить 27,5 млн євро. Таким чином, підписання та утримання Феррана Торреса обійдеться Барсі у 82,5 мільйона без урахування бонусів, інформує Sport.es.

Нагадаємо, останні півтора року іспанець виступав за Манчестер Сіті, в складі якого виграв чемпіонат Англії.

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