Ферран Торрес заробить у Барселоні більше 25-ти млн євро – розкрили фінансові деталі контракту
Новоспечений нападник "синьо-гранатових" отримуватиме в Барселоні пристойні гроші.
Стали відомі деякі фінансові деталі переходу Феррана Торреса в Барсу. Раніше повідомлялося, що каталонці заплатять за нападника збірної Іспанії 55 млн євро + 10 млн бонусу. Тепер же оприлюднили і заробітки 21-річного футболіста.
Ферран Торрес і Педрі опинилися на карантині – позитивний тест на коронавірус у день презентації
Форвард отримуватиме 5,5 млн євро за сезон. За весь час дії підписаного контракту іспанець заробить 27,5 млн євро. Таким чином, підписання та утримання Феррана Торреса обійдеться Барсі у 82,5 мільйона без урахування бонусів, інформує Sport.es.
Нагадаємо, останні півтора року іспанець виступав за Манчестер Сіті, в складі якого виграв чемпіонат Англії.
Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують