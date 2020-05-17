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"Він був молодий, з нього просто знущались": Руні пригадав матч, після якого Фергюсон поставив хрест на Піке

21:03 386 Читать на русском
"Він був молодий, з нього просто знущались": Руні пригадав матч, після якого Фергюсон поставив хрест на Піке
Жерар Піке / Getty Images

Колишня зірка Манчестер Юнайтед Вейн Руні пояснив, чому Жерар Піке не зміг закріпитися в Англії.

"Болтон, в принципі, закінчив кар'єру Піке в Юнайтед. Він був молодий, з нього просто знущались, і я думаю, що саме тоді Фергі вирішив, що фізично Жерар не підходить для Прем'єр-ліги.

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В такі моменти я завжди згадую Відіча. Коли ми збиралися в Болтон, або він готувався до гри проти Дрогба, то він три дні проводив у спортзалі, щоб накачатись", – написав Руні у колонці для The Sunday Times.

Нагадаємо, Піке повернувся до Барселони з Манчестер Юнайтед у 2008 році. Захисник став справжньою легендою каталонського клубу, здобувши 8 титулів чемпіона Іспанії та тричі перемігши в Лізі чемпіонів.

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Теги
Барселона Барселона Англія Алекс Фергюсон Вейн Руні Вейн Руні Жерар Піке Жерар Піке Болтон Болтон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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