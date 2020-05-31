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Ребров не впорався з командою Фаворова – все зіпсував капітан Ференцвароша

31 травня 23:57 265 Читать на русском
Ребров не впорався з командою Фаворова – все зіпсував капітан Ференцвароша
Академія Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Ференцварош не зміг на повну використати свої перенесені матчі, щоб відірватися від Фехервара.

Чемпіонат Угорщини, 26 тур

Академія Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голи: Ловренчіч, 31 (аг) – Нгуен, 17

Вилучення: ван Ньєф, 70 (АП)

Ребров випустив у основі лише Харатіна, а Зубкова не було навіть у заявці. Академія Пушкаша також має українця у складі, однак хавбек Артем Фаворов залишився в запасі.

Два екс-тренери Динамо продовжили співпрацю з Ференцварошем

Повільний перебіг поєдинку перервав Нгуен. Норвезький хавбек заволодів м'ячем, спокійно пройшов у штрафний майданчик і пробив голкіпера. Успіх розслабив Ференцварош, і покарання прийшло ще в першому таймі. Капітан команди Ловренчіч зрізав м'яч у власні ворота – 1:1. Другий тайм підопічні Реброва провели дещо активніше, але гострих моментів бракувало. Не допомогли гостям і 20 хвилин гри в більшості після вилучення ван Ньєфа.

Ференцварош нарешті зрівнявся з Фехерваром за кількістю зіграних турів – в обох по 26. Чинний чемпіон лідирує з 60 очками, а у команди Івана Петряка на дев'ять менше.

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Теги
Українці за кордоном Світ Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Академія Пушкаша Академія Пушкаша Сергій Ребров Сергій Ребров Артем Фаворов Артем Фаворов Угорщина
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