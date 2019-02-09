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Кортрейк з Бацулою переміг на виїзді Ейпен, українець отримав жовту картку

22:51 75 Читать на русском
Кортрейк з Бацулою переміг на виїзді Ейпен, українець отримав жовту картку
Андрій Бацула / ФК Кортрейк

Захисник Андрій Бацула провів майже повний матч у складі Кортрейка, а його команда переграла Ейпен.

Чемпіонат Бельгії, 25 тур

Ейпен – Кортрейк – 0:1

Гол: Авенатті, 43

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Кортрейк на виїзді зіграв проти Ейпена. Українець Андрій Бацула вийшов у старті, отримав жовту картку в середині другого тайму і був замінений на 86-й хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став уругвайський форвард Феліпе Авенатті, який забив переможний гол.

Кортрейк після 25 турів займає 9 сходинку в турнірній таблиці, набравши 34 очки.

Теги
Українці за кордоном Андрій Бацула Андрій Бацула Бельгія Кортрейк Кортрейк Ейпен Ейпен
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