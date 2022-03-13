Ференцварош на виїзді переграв Фехервар у матчі 24-го туру угорської першості. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 24-й тур

Фехервар – Ференцварош – 0:2

Голи: Ммае, 68, 90+1

Ференцварош підходив до дербі у статусі фаворита. У стартових складах команд з'явилися по одному українцю: у Фехервара вийшов Артем Шабанов, а у Ференцвароша – Олександр Зубков. Перший тайм голів не подарував, а от по перерві гості вийшли вперед.

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По-справжному шикарний гол забив Раян Ммае, який з краю штрафного вирішив пробити – м'яч залетів у дальню дев'ятку. Вихід Макаренка та Петряка на заміну не допоміг врятувати ситуацію – Ммае у компенсований час оформив дубль та приніс Ференцварошу переконливу перемогу. Богдан Лєднєв же весь поєдинок просидів на лаві запасних.

Таким чином, підопічні росіянина Черчесова набрали 49 очок та збільшив відрив від переслідувачів, а Фехервар з 29 пунктами розташувався на сьомій сходинці.

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