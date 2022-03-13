Ференцварош на выезде обыграл Фехервар в матче 24-го тура венгерского первенства. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 24-й тур

Фехервар – Ференцварош – 0:2

Голы: Ммае, 68, 90+1

Ференцварош подходил к дерби в статусе фаворита. В стартовых составах команд появились по одному украинцу: у Фехервара вышел Артем Шабанов, а у Ференцвароша – Александр Зубков. Первый тайм голов не подарил, а вот после перерыва гости вышли вперед.

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По настоящему шикарный гол забил Раян Ммае, который с края штрафной решил пробить – мяч залетел в дальнюю девятку. Выход Макаренко и Петряка на замену не помог спасти ситуацию – Ммае в компенсированное время оформил дубль и принес убедительную победу Ференцварошу. Богдан Леднев весь поединок просидел на скамье запасных.

Таким образом, подопечные россиянина Черчесова набрали 49 очков и увеличили отрыв от преследователей, а Фехервар с 29 пунктами расположился на седьмой строчке.

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