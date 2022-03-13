Андрій Ярмоленко розкішно вийшов на заміну у матчі 29 туру АПЛ проти Астон Вілли.

На 52-й хвилині українець замінив травмованого Майкла Антоніо. Домашні трибуни лондонців відразу підтримали Андрія гучними оплесками.

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Ярмоленко віддячив майстерним голом. На 70-й хвилині вінгер Вест Хема прийняв передачу у карному майданчику, а другим дотиком викрутив м'яч точно у ворота. Герой епізоду не зміг стримати сліз під ще потужнішу овацію фанатів, ніж на початку тайму.

Додамо, що востаннє в рамках АПЛ Ярмоленко забивав 26 липня 2020 року. Символізм – тоді українець також вийшов на заміну і вразив ворота Астон Вілли.