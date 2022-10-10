Туреччина, 9 тур

Фенербахче – Карагюмрюк – 5:4

Голи: Креспу, 9, Валенсія, 28, 61, 73, Батшуаї, 90+5 – Боріні, 16, 66 (п), Куассі, 24, Кападжак, 83

Підопічним Жорже Жезуша довелося помучатися проти команди із зони вильоту. Карагюмрюк упродовж матчу одного разу вів у рахунку і тричі відігравався. Однак команда Андреа Пірло так і не змогла втримати бодай нічию.

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Вкотре героєм Фенербахче став Міши Батшуаї, який забив переможний м'яч на 90+5. Фенербахче набрав 17 очок та наблизився до лідерів на відстань в один заліковий пункт. Щоправда, суперник Динамо в Лізі Європи у своїй внутрішній першості зіграв на матч менше і за втраченими очками цілком може вийти на перше місце.