Турция, 9 тур

Фенербахче - Карагюмрюк - 5:4

Голы: Креспу, 9, Валенсия, 28, 61, 73, Батшуайи, 90+5 – Борини, 16, 66 (п), Куасси, 24, Кападжак, 83

Подопечным Жорже Жезуша пришлось помучиться против команды из зоны вылета. Карагюмрюк на протяжении матча однажды вел в счете и трижды отыгрывался. Однако команда Андреа Пирло так и не смогла удержать хотя бы ничью.

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В который раз героем Фенербахче стал Миши Батшуайи, забивший победный мяч на 90+5. Фенербахче набрал 17 очков и приблизился к лидерам на расстояние в один зачетный пункт. Правда, соперник Динамо в Лиге Европы в своем внутреннем первенстве сыграл на матч меньше и по потерянным очкам вполне может выйти на первое место.