Іменитий опорний півзахисник Луїс Густаво вперше в кар'єрі спробує свої сили на Близькому Сході.

35-річний бразилець приєднається до Аль-Насра на правах вільного агента з Фенербахче, інформують пресслужби обох клубів.

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Сьогодні Густаво пройде медогляд в аравійському колективі й підпише контракт. Угода буде розрахована на рік та міститиме опцію пролонгації ще на один.

За Фенербахче Луїс виступав протягом трьох останніх сезонів, награвши 97 поєдинків. Стільки ж або більше матчів колишній гравець збірної Бразилії провів у Марселі, Баварії, Хоффенхайм та Вольфсбурзі.

Нагадаємо, незабаром турецький колектив зустрінеться з Динамо у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Луїс Густаво на перший поєдинок (0:0) не потрапив навіть у заявку.

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Another World-Class Player in The House!



Welcome Luiz ?

pic.twitter.com/IYhf9jRngN — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 23, 2022