Именитый опорный полузащитник Луис Густаво впервые в карьере попробует свои силы на Ближнем Востоке.

35-летний бразилец присоединится к Аль-Насру на правах свободного агента из Фенербахче, информируют пресс- службы обоих клубов .

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Сегодня Густаво пройдет медосмотр в аравийском коллективе и подпишет контракт. Соглашение будет рассчитано на год и будет содержать опцию пролонгации еще на один.

За Фенербахче Луис выступал в течение трех последних сезонов, наиграв 97 поединков. Столько или больше матчей бывший игрок сборной Бразилии провел в Марселе, Баварии, Хоффенхайме и Вольфсбурге.

Напомним, вскоре турецкий коллектив встретится с Динамо в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Луис Густаво на первый поединок (0:0) не попал даже в заявку.

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Еще один игрок мирового класса в The House!



Добро пожаловать, Луис?

pic.twitter.com/IYhf9jRngN — ФК АльНаср (@AlNassrFC_EN) 23 июля 2022 г.