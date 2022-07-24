Фенербахче избавился от бывшего хавбека Баварии и сборной Бразилии перед ответным матчем с Динамо
Именитый опорный полузащитник Луис Густаво впервые в карьере попробует свои силы на Ближнем Востоке.
35-летний бразилец присоединится к Аль-Насру на правах свободного агента из Фенербахче, информируют пресс-службы обоих клубов.
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Сегодня Густаво пройдет медосмотр в аравийском коллективе и подпишет контракт. Соглашение будет рассчитано на год и будет содержать опцию пролонгации еще на один.
За Фенербахче Луис выступал в течение трех последних сезонов, наиграв 97 поединков. Столько или больше матчей бывший игрок сборной Бразилии провел в Марселе, Баварии, Хоффенхайме и Вольфсбурге.
Напомним, вскоре турецкий коллектив встретится с Динамо в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Луис Густаво на первый поединок (0:0) не попал даже в заявку.
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