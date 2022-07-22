Контракт із 30-річним бразильцем, який отримав італійський паспорт і дебютував за "Скуадру Адзурру", розрахований до 30 червня 2025-го, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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Сума трансферу склала 4,68 млн євро. Останні 8 років Жоао Педро виступав за Кальярі, в якому став капітаном команди, але таки не вберіг від вильоту в Серію Б за підсумками сезону 2021/22. За італійський клуб нападник зіграв 269 матчів, забив 86 голів.

Нагадаємо, вже 27 липня Фенербахче зіграє матч-відповідь другого раунду кваліфікації ЛЧ проти київського Динамо (перша гра завершилася з рахунком 0:0). Щоправда, у цьому поєдинку іменитий новачок не допоможе команді Жорже Жезуша, адже не заявлений на цю стадію змагань.

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