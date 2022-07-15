Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш, схоже на все, обрав гравців, які зможуть зіграти проти Динамо у першому матчі другого кваліфікаційного раунду.

До заявки Фенербахче, які вирушать на гру з Динамо, потрапило 25 гравців, повідомляє Fanatik. Зазначається, що команда не зможе розраховувати на новачка Тьягу Чукура, основного захисника Кіма Мін Че, який покидає команду. Також гру пропустять Тіссеран, Колкер, Луїс Густаво, Майєр та Саматта через пошкодження.

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Воротарі: Баїндир, Четін.

Захисники: Азіз, Новак, Салаї, Вілліан Арау, Кадіоглу, Осай-Самуель.

Півзахисники: Хакан, Дієго Россі, Пелкас, Кавечі, Креспо, Гюлер, Брума, Емре Мор, Капачак, Лінкольн, Зайц, Гюмюшкая, Юскек.

Нападники: Кінг, Валенсія, Дурсун, Беріша.

Додамо, що матчі між Динамо та Фенербахче відбудуться 20 і 27 липня. Перед цим, 18 числа, команди дізнаються потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації – вже в понеділок відбудеться жеребкування.

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