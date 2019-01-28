Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

Зеніт оголосив про перехід захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, який захищатиме кольори російського клубу до літа 2022 року.

Ярослав Ракицький офіційно став гравцем Зеніта. Контракт 29-річного захисника збірної України розрахований на 3,5 року, повідомляє офіційний сайт клубу із Санкт-Петербурга.

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У новій команді Ракицький гратиме під 44-м номером. За неофіційною інформацією, Шахтар отримає близько 12 млн євро, а зарплатня Ракицького складе близько 2,5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Ракицький є вихованцем Шахтаря та дебютував за першу команду в 2009 році. У "помаранчево-чорній" футболці захисник провів 326 матчів і забив 14 м'ячів. Став семиразовим чемпіоном України, шестиразовим володарем Кубка і Суперкубка країни.

Також Ракицький провів 54 поєдинки за національну збірну України, у яких забив 4 голи.

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