toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ракицький офіційно перейшов у Зеніт

21:12 1364 Читать на русском
Ракицький офіційно перейшов у Зеніт
Ярослав Ракицький став гравцем Зеніта / фото: ФК Зеніт

Зеніт оголосив про перехід захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, який захищатиме кольори російського клубу до літа 2022 року.

Ярослав Ракицький офіційно став гравцем Зеніта. Контракт 29-річного захисника збірної України розрахований на 3,5 року, повідомляє офіційний сайт клубу із Санкт-Петербурга.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт

У новій команді Ракицький гратиме під 44-м номером. За неофіційною інформацією, Шахтар отримає близько 12 млн євро, а зарплатня Ракицького складе близько 2,5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Ракицький є вихованцем Шахтаря та дебютував за першу команду в 2009 році. У "помаранчево-чорній" футболці захисник провів 326 матчів і забив 14 м'ячів. Став семиразовим чемпіоном України, шестиразовим володарем Кубка і Суперкубка країни.

Також Ракицький провів 54 поєдинки за національну збірну України, у яких забив 4 голи.

Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі

Теги
Зеніт Зеніт Росія Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери Зеніта Трансфери чемпіонату України Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Українці за кордоном Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Піваріч вибув до кінця сезону через травму
    Україна — 17:353313 Піваріч вибув до кінця сезону через травму
10
сек
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук