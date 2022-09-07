Матч Фенербахче – Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:45. Зустріч прийме п'ятизіркова арена Шюкрю Сараджоглу, розрахована на 55 тисяч глядачів. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Фенербахче – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Де дивитися матч Фенербахче – Динамо? Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23 на території України. Також показ гри буде доступний на Volia TV.

Нагадаємо, команди зовсім нещодавно зустрічалися в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді підопічні Мірчі Луческу пройшли далі завдяки перемозі на полі суперника (перший матч завершився внічию). Зрештою, киянам також не вдалося пробитися в групу ЛЧ, а сліпий жереб подарував ще одне протистояння з турками – тепер у Лізі Європи. Загалом історія протистоянь Динамо з Фенербахче налічує 6 офіційних матчів. Українська команда ніколи не програвала цьому супернику, вигравши половину зустрічей.