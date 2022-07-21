Півзахисник Олександр Яцик і захисник Антон Боль покинули розташування основи Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Обидва гравці вирушать до розташування юнацької команди. За рішенням Мірчі Луческу футболісти зіграють на міжнародному товариському турнірі у складі Динамо U-19 для здобуття ігрової практики. Зазначається, що румунський наставник продовжує розраховувати на Боля та Яцика – вони повернуться до першої команди після завершення турніру.

Нагадаємо, турнір CEE Cup відбудеться з 22 по 26 липня у Празі (Чехія). Окрім юнацької команди киян, учасниками змагання стануть празькі клуби Спарта та Славія, англійська Астон Вілла, бразильський Палмейрас і мексиканський Тігрес.

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