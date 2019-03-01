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Феллаїні відзначився переможним голом у своєму дебютному матчі чемпіонату Китаю

16:05 278 Читать на русском
Феллаїні відзначився переможним голом у своєму дебютному матчі чемпіонату Китаю
Маруан Феллаїні / Фото ФК Шаньдун Лунен

Бельгійський хавбек Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні розпочав підкорення китайського чемпіонату.

В першому турі чемпіонату Китаю Шаньдун Лунен мінімально переміг Бейцзин Рене (1:0).

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Переможний гол на свій рахунок записав екс-хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні, для якого цей матч став дебютним у китайській першості.

Нагадаємо, 31 річний бельгієць перебрався Шаньдун Лунен під час зимового трансферного вікна. Юнайтед отримав за півзахисника близько 10 млн фунтів.

Теги
Світ Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Китай Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні
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