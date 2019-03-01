Феллаїні відзначився переможним голом у своєму дебютному матчі чемпіонату Китаю

Бельгійський хавбек Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні розпочав підкорення китайського чемпіонату.

В першому турі чемпіонату Китаю Шаньдун Лунен мінімально переміг Бейцзин Рене (1:0).

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Переможний гол на свій рахунок записав екс-хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні, для якого цей матч став дебютним у китайській першості.

Нагадаємо, 31 річний бельгієць перебрався Шаньдун Лунен під час зимового трансферного вікна. Юнайтед отримав за півзахисника близько 10 млн фунтів.