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Феллаини отметился победным голом в своем дебютном матче чемпионата Китая

16:05 51 Читати українською
Феллаини отметился победным голом в своем дебютном матче чемпионата Китая
Маруан Феллаини / Фото ФК Шаньдун Лунэн

Бельгийский хавбек Шаньдун Лунэн Маруан Феллайни начал покорение китайского чемпионата.

В первом туре чемпионата Китая Шаньдун Лунэн минимально победил Бейцзин Рене (1:0).

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Победный гол на свой счет записал экс-хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни, для которого этот матч стал дебютным в китайском первенстве.

Напомним, 31-летний бельгиец перебрался Шаньдун Лунэн во время зимнего трансферного окна. Юнайтед получил за полузащитника около 10 млн фунтов.

Теги
Мир Видеоновости Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Китай Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини Маруан Феллаини
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