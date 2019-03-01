Феллаини отметился победным голом в своем дебютном матче чемпионата Китая

Бельгийский хавбек Шаньдун Лунэн Маруан Феллайни начал покорение китайского чемпионата.

В первом туре чемпионата Китая Шаньдун Лунэн минимально победил Бейцзин Рене (1:0).

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Победный гол на свой счет записал экс-хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни, для которого этот матч стал дебютным в китайском первенстве.

Напомним, 31-летний бельгиец перебрался Шаньдун Лунэн во время зимнего трансферного окна. Юнайтед получил за полузащитника около 10 млн фунтов.