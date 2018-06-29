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Феллаїні прокоментував продовження контракту з Манчестер Юнайтед

17:12 155 Читать на русском
Феллаїні прокоментував продовження контракту з Манчестер Юнайтед
Маруан Феллаїні / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні розповів, чому вирішив залишитись у складі "червоних дияволів".

"Я радий, що продовжу кар'єру в статусі гравця Манчестер Юнайтед. Таке рішення прийняв тому, що дуже щасливий тут. Також мені здається, що ця команда під керівництвом Жозе має багато цілей, яких треба досягнути.

Феллаїні підписав новий контракт із Манчестер Юнайтед

Хочу висловити особливу подяку Жозе за те, що він завжди вірив у мене. Зараз я зосереджений на чемпіонаті світу й з нетерпінням чекаю на наступний успішний сезон", – розповів Феллаїні в коментарі офіційному сайту МЮ.

Відзначимо, що бельгійський хавбек підписав із манкуніанцями контракт до літа 2020 року з опцією продовження ще на рік. За Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні грає з 2013 року.

Теги
Англія Маруан Феллаїні Маруан Феллаїні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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