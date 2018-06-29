Феллаини прокомментировал продление контракта с Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини рассказал, почему решил остаться в составе "красных дьяволов".

"Я рад, что продолжу карьеру в статусе игрока Манчестер Юнайтед. Такое решение принял потому, что очень счастлив здесь. Также мне кажется, что эта команда под руководством Жозе имеет много целей, которых нужно достичь.

Феллаини подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед

Хочу выразить особую благодарность Жозе за то, что он всегда верил в меня. Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира и с нетерпением жду следующий успешный сезон", – рассказал Феллаини в комментарии официальному сайту МЮ.

Отметим, что бельгийский хавбек подписал с манкунианцами контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на год. За Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини играет с 2013 года.