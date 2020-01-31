Феліш може пропустити поєдинок проти Ліверпуля – травма форварда Атлетіко виявилась серйозною

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне зіткнеться з кадровою проблемою в атакувальній лінії.

Жоау Феліш зазнав м'язової травми 26 січня у матчі проти Леганеса (0:0) в рамках 21-го туру Ла Ліги. 20-річний талант Атлетіко ризикує залишитись поза грою протягом місяця, повідомляє Cadena Cope.

Карраско повернеться в Атлетіко

Португальський нападник не зможе відновитись до 18 лютого, коли у "матрацників" запланована перша зустріч з Ліверпулем в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Феліш влітку приєднався до Атлетіко, перейшовши з Бенфіки за 126 млн євро. В поточному сезоні Прімери Жоау провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Барселона розгромила Леганес: стильний вихід у чвертьфінал Кубка Іспанії, сирість проекту Сетьєна та вечірка Мессі