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Феліш може пропустити поєдинок проти Ліверпуля – травма форварда Атлетіко виявилась серйозною

11:46 237 Читать на русском
Феліш може пропустити поєдинок проти Ліверпуля – травма форварда Атлетіко виявилась серйозною
Жоау Феліш / Фото ESPN

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне зіткнеться з кадровою проблемою в атакувальній лінії.

 

Жоау Феліш зазнав м'язової травми 26 січня у матчі проти Леганеса (0:0) в рамках 21-го туру Ла Ліги. 20-річний талант Атлетіко ризикує залишитись поза грою протягом місяця, повідомляє Cadena Cope.

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Португальський нападник не зможе відновитись до 18 лютого, коли у "матрацників" запланована перша зустріч з Ліверпулем в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Феліш влітку приєднався до Атлетіко, перейшовши з Бенфіки за 126 млн євро. В поточному сезоні Прімери Жоау провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Іспанія Атлетіко Атлетіко Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко - Ліверпуль
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