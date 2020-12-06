Фехервар з Петряком поступився прямому конкуренту і зробив чудовий подарунок Ференцварошу
Фехервар зазнав неприємної поразки у матчі 13 туру чемпіонату проти Пакша.
Чемпіонат Угорщини, 13 тур
Пакш – Фехервар – 1:0
Гол: Адам, 90
Петряк і компанія приїхали в гості до прямого конкурента – Пакша, який відставав всього на чотири очки. Щоправда, українець залишився на лаві запасних.
Зубков голом посприяв перемозі Ференцвароша – команда Реброва провела фінальну підготовку до Динамо
Поєдинок склався для Фехервара відверто невдало. Віце-чемпіон Угорщини поступився супернику майже у всіх компонентах і повинен був пропускати ще до перерви, однак арбітр скасував м'яч. У другому таймі тренер гостей провів низку замін – Петряк вийшов на 66 хвилині. На малюнок гри це ніяк не вплинуло, а в кінцівці Пакш ще й вирвав перемогу завдяки голу Адама.
Фехервар зберіг за собою другу сходинку, але відрив до Ференцвароша стає серйозним – 7 очок. Команда Реброва також має матч в запасі.
"Якщо ти хочеш бути одинаком – йди грати в більярд": у Шведа грандіозні проблеми в Мехелені – що відбувається?