Чемпіонат Угорщини, 13 тур

Пакш – Фехервар – 1:0

Гол: Адам, 90

Петряк і компанія приїхали в гості до прямого конкурента – Пакша, який відставав всього на чотири очки. Щоправда, українець залишився на лаві запасних.

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Поєдинок склався для Фехервара відверто невдало. Віце-чемпіон Угорщини поступився супернику майже у всіх компонентах і повинен був пропускати ще до перерви, однак арбітр скасував м'яч. У другому таймі тренер гостей провів низку замін – Петряк вийшов на 66 хвилині. На малюнок гри це ніяк не вплинуло, а в кінцівці Пакш ще й вирвав перемогу завдяки голу Адама.

Фехервар зберіг за собою другу сходинку, але відрив до Ференцвароша стає серйозним – 7 очок. Команда Реброва також має матч в запасі.

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