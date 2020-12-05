Ференцварош Сергія Реброва на виїзді впевнено здолав Діошдьйор у 13-му турі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 13-й тур

Діошдьйор – Ференцварош – 1:3

Голи: Педру, 15 (пен) – Батуріна, 6, Зубков, 19, Узуні, 67

Підопічні Сергія Реброва завітали в гості до одного з аутсайдерів угорського чемпіонату Діошдьйора. Вже в дебюті зустрічі Ференцварош вийшов вперед, але господарі несподівано зрівняли з пенальті.

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На 19 хвилині забив ефектний гол Олександр Зубков, перекинувши голкіпера. Інший українець Ігор Харатін, до слова, теж розпочинав матч у старті, але не відзначився результативними діями.

По перерві команда українського фахівця забила втретє та зняла питання щодо переможця зустрічі. 3:1 – Ференцварош залишається на вершині турнірної таблиці, випереджаючи найближчого суперника на 7 пунктів. Цікаво, що це вже 4 поспіль перемога у чемпіонаті Угорщини.

Зауважимо, вже у вівторок, 8 грудня, Ференцварош зіграє з Динамо у Києві в рамках заключного матчу групового етапу Ліги чемпіонів. Команди розігруватимуть між собою путівку у плей-офф Ліги Європи, адже обидві достроково втратили шанси на вихід з групи ЛЧ.

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