Чемпионат Венгрии, 13 тур

Пакш – Фехервар – 1:0

Гол: Адам, 90

Петряк и компания приехали в гости к прямому конкуренту – Пакшу, который отставал всего на четыре очка. Правда, украинец остался на скамейке запасных.

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Поединок сложился для Фехервара откровенно неудачно. Вице-чемпион Венгрии уступил сопернику почти во всех компонентах и должен был пропускать еще до перерыва, однако арбитр отменил мяч. Во втором тайме тренер гостей провел ряд замен – Петряк вышел на 66 минуте. На рисунок игры это никак не повлияло, а в концовке Пакш еще и вырвал победу благодаря голу Адама.

Фехервар сохранил за собой вторую строчку, но отрыв до Ференцвароша становится серьезным – 7 очков. Команда Реброва также имеет матч в запасе.

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