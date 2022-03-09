Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу відповів на мовчазну позицію екс-гравця збірної України Анатолія Тимощука.

Комітет переглянув інформацію про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком. Колишній капітан збірної України не лише не зробив жодної публічної заяви про напад росіян на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта.

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Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ із наступними пропозиціями:

- позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

- позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

- виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

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