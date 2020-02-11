Федецький спрогнозував трійку команд Першої ліги, які вийдуть в УПЛ

Колишній захисник збірно України Артем Федецький зробив свій прогноз стосовно підсумкових результатів сезону в Першій лізі.

"Як уболівальник, буду переживати за Волинь, оскільки команду тренує мій друг Андрій Тлумак, є друзі і в складі – Денис Кожанов, Сергій Сімінін, Тарас Михалик. Лучани показують непоганий футбол. Все стабільно в Русі. До відходу Сергія Ковальця з Оболоні-Бровар я бачив киян в трійці, але зараз заповітне третє місце віддам Інгульцю, команді з характером і запалом", – цитує Федецького zbirna.com.

Президент Інгульця Поворознюк озвучив рівень зарплат у Першій лізі

Нагадаємо, наразі в турнірній таблиці Першої ліги лідирує львівський Рух. Друге та третє місця, які гарантують вихід в УПЛ, посідають Волинь та Інгулець відповідно. Але слід зазначити, що розрив між першим та восьмим місцем у таблиці складає всього 6 очок.

Динамо проти Йовічевіча: потужна атака, хорватський Роналду і надія на Цітаішвілі