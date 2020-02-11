Федецкий спрогнозировал тройку команд Первой лиги, которые выйдут в УПЛ

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал свой прогноз относительно итоговых результатов сезона в Первой лиге.

"Как болельщик, буду переживать за Волынь, поскольку команду тренирует мой друг Андрей Тлумак. Есть друзья и в составе – Денис Кожанов, Сергей Симинин, Тарас Михалик. Лучане показывают неплохой футбол. Все стабильно в Рухе. До ухода Сергея Ковальца из Оболони-Бровар я видел киевлян в тройке, но сейчас заветное третье место отдам Ингульцу, команде с характером и задором", – цитирует Федецкого zbirna.com.

Президент Ингульца Поворознюк озвучил уровень зарплат в Первой лиге

Напомним, сейчас в турнирной таблице Первой лиги лидирует львовский Рух. Второе и третье места, которые гарантируют выход в УПЛ, занимают Волынь и Ингулец соответственно. Но следует отметить, что разрыв между первым и восьмым местом в таблице составляет всего 6 очков.

Динамо проти Йовічевіча: потужна атака, хорватський Роналду і надія на Цітаішвілі