Федецький назвав фаворитів Бундесліги

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився думками щодо відновлення сезону в німецькій першості.

"Матчі при порожніх трибунах? Одного разу, граючи в Німеччині, я приїхав на стадіон на тренування і побачив людей у ​​спальних мішках. Бачу – один день сплять, другий день сплять... Думав, що це безхатьки. Запитав у одноклубників, вони сказали, що це нормально – це фанати чекають квитки на виїзний матч.

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Думаю, це відповідь на дане питання. Команді без фанатів, як і фанатам без команди – досить важко. Я сам відчував, що таке футбольна аура, фанатська підтримка і дух. Навіть якщо ти не біжиш, уболівальники тебе женуть.

Хто стане чемпіоном? Бундесліга – непередбачуваний чемпіонат. Незважаючи на те, що Баварія на першому місці, залишилося ще дев'ять турів. Вони тримають у голові, що за ними йде Борусія Д, РБ Лейпциг. У жодному разі не можна скидати з рахунків Борусію М, досвідчений Байєр. Кожен тур може перевернути все з ніг на голову", – зазначив Федецький у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, український захисник має досвід виступів у Бундеслізі – у сезоні 2016/17 Артем захищав кольори клубу Дармштадт.

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