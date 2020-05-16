Федецкий назвал фаворитов Бундеслиги

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями по восстановлению сезона в немецком первенстве.

"Матчи при пустых трибунах? Однажды, играя в Германии, я приехал на стадион на тренировку и увидел людей в спальных мешках. Вижу – один день спят, второй день спят... Думал, что это бездомные. Спросил у одноклубников, они сказали, что это нормально – это фанаты ждут билеты на выездной матч.

"Я развернулся и "клацнул" его": Федецкий – о самом большом штрафе в своей карьере

Думаю, это ответ на данный вопрос. Команде без фанатов, как и фанатам без команды – довольно трудно. Я сам чувствовал, что такое футбольная аура, фанатская поддержка и дух. Даже если ты не бежишь, болельщики тебя гонят.

Кто станет чемпионом? Бундеслига – непредсказуемый чемпионат. Несмотря на то, что Бавария на первом месте, осталось еще девять туров. Они держат в голове, что за ними идет Боруссия Д, РБ Лейпциг. Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов Боруссию М, опытный Байер. Каждый тур может перевернуть все с ног на голову", – отметил Федецкий в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, украинский защитник имеет опыт выступлений в Бундеслиге – в сезоне 2016/17 Артем защищал цвета клуба Дармштадт.

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу