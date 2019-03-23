Мораєс прокоментував дебют за збірну України

Нападник збірної України Жуніор Мораєс прокоментував дебют за національну команду.

"Величезні емоції від матчу. Я дуже радий, що дебютував за українську збірну. Трохи не вистачило, щоб відзначитися в першому ж матчі. Треба привітати команду, всі відпрацювали до фінального свистка. Ці здобуті очки дуже важливі", – цитує сказав Жуніор Мораєс в ефірі телекналу "Футбол 1".

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Нагадаємо, Мораєс отримав українське громадянство 15 березня, а вже через 4 дні отримав виклик до національної команди.

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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