FAVBET став офіційним спонсором футбольного клубу Полісся. Нове партнерство передбачає підтримку виступів команди в українській Прем'єр-лізі, популяризацію обох брендів і більше залучення фанатської спільноти.

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"FAVBET продовжує підтримувати футбол, а разом з партнерами формує майбутнє спорту в Україні. Ми горді сприяти розвитку Полісся та допомагати його талановитим гравцям йти до нових перемог. Сподіваюсь, що разом ми впишемо декілька яскравих сторінок в історію клубу та всього українського футболу. Звісно, буде багато активностей для вболівальників та соціальних проєктів. Плануємо дуже активний сезон, тим більше що "поліські вовки" зараз демонструють дуже високий рівень гри", – прокоментував початок співпраці Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Нагадаємо, Полісся – футбольний клуб з більше ніж 60-річною історією. Після перемоги у Першій лізі минулого року команда дебютувала у Прем'єр-лізі, де зараз посідає другу сходинку турнірної таблиці, поступаючись лише Шахтарю. Наступний свій матч команда зіграє проти Чорноморця вже 16 вересня.

Підписанням Полісся FAVBET продовжує реалізацію багаторічної стратегії з розвитку національного футболу. Сьогодні компанія надає підтримку клубам у Першій лізі та УПЛ, а також сприяє підготовці та змаганням футболістів.

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