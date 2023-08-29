За результатами першої половини року FAVBET збільшив обсяги допомоги армії та внесків у держбюджет. Провідний iGaming-холдинг країни також залишається одним з найбільших платників податків України.

Протягом першої половини 2023 року FAVBET перерахував до бюджету більше 280 млн гривень у вигляді платежів за продовження чинних ліцензів, а також за нові. Всього ж станом на серпень 2023 року група компаній перерахувала до державної казни близько 380 мільйонів.

ЗСУ отримали понад 200 авто за сприяння Favbet Foundation

"Шоковий 2022-й змінився більш стабільним роком, завдяки чому ми змогли підвищити наш внесок в українську економіку. Легальна діяльність та консолідація зусиль – саме те, чого зараз потребує галузь, яка прагне бути корисною країні", – зазначають у FAVBET.

FAVBET та фонд FAVBET Foundation від початку війни також активно долучаються до проектів та ініціатив, націлених на підвищення обороноздатності України. Влітку FAVBET став партнером фандрейзингової платформи UNITED24 та долучився до її ключових ініціатив. Зокрема, компанія виділила 57 450 000 грн на закупівлю 53-х нових пікапів для оснащення ударних рот БПЛА в межах програми "Армія дронів", що втілюється під егідою Мінцифри та оборонних відомств. FAVBET також став найбільшим корпоративним донором спільного проєкту UNITED24, "Повернись живим" та Monobank "Операція Єдність" із закупівлі 10 тисяч FPV-дронів, надавши 10 мільйонів.

Своєю чергою, на середину 2023 року за сприяння Favbet Foundation підрозділи ЗСУ вже отримали понад 150 автомобілів різних типів та модифікацій – від броньованих позашляховиків до швидких для евакуації, а також більше 80 дронів різного типу.

У перші дні після підриву окупантами Каховської ГЕС команда фонду організувала доставку гуманітарної допомоги та ліків до херсонської міської клінічної лікарні ім О. С. Лучанського. Разом з тим компанія FAVBET спрямувала 5 млн гривень на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС, підтримавши збір "Допоможемо рятувальникам" від UNITED 24. Розвивається й медичний напрям. Так, у лютому 2023 року FAVBET виділили 4 мільйони на закупівлю сучасної ультразвукової системи для лікарні "Охматдит", яка дозволяє з великою точністю проводити складні операції з видалення уламків снарядів, а також проводити інші хірургічні маніпуляції у зв'язку з онкологічними захворюваннями та судинними патологіями.

Для Favbet Foundation 2023-й відзначився запуском великого проекту "Клуб супергероїв", що присвячений всебічному розвитку українських дітей. Проект об'єднав одразу три тематичні ініціативи – базові ІТ-знання в форматі курсів, безкоштовний спорт та забезпечення канцелярією. В межах "Клубу" понад 5000 дітей з родин військовослужбовців та ВПО отримали великі бокси канцелярського приладдя для навчання та творчості, 352 – пройшли курс програмування на Python, а ще понад 100 зараз безкоштовно займаються у секціях з футболу, баскетболу, боксу та боротьби у Києві.

Окрім цього, у 2023 році компанія долучилась до першого в Україні дослідження ігрової залежності під егідою Міністерства охорони здоров'я та надала фахівцям безперебійний доступ до своїх закладів. Результати дослідження, оприлюднені 20 червня цього року, будуть використані для створення дієвих механізмів запобігання лудоманії як на рівні держави, так і всередині сервісів від компаній-організаторів. Іншим важливим елементом у зусиллях FAVBET із побудови цивілізованого ринку азартних розваг стало підписання меморандуму з Мінмолодьспорту щодо захисту спортивної етики очищення українського спорту від договірних матчів. Відповідно до тексту меморандуму, сторони обмінюватимуться інформацією щодо підозрілих результатів, проводитимуть спільні освітні заходи та співпрацюватимуть над поліпшення антикорупційного законодавства у спортивній сфері.

"Розвиток галузі, підтримка ЗСУ та українців – головні напрями, на яких ми плануємо зосереджуватись і далі. Цей рік дозволив нам зайняти провідні позиції на ринку, і це важлива роль – показувати приклад відповідального бізнесу з безкомпромісною проукраїнською позицією", – підкреслюють у FAVBET.