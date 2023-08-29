По результатам первой половины года FAVBET увеличил объемы помощи армии и взносов в госбюджет. Ведущий iGaming-холдинг страны также остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

В течение первой половины 2023 года FAVBET перечислил в бюджет более 280 млн гривен в виде платежей за продление действующих лицензий, а также за новые. Всего же по состоянию на август 2023 года группа компаний перечислила в государственную казну около 380 миллионов.

ВСУ получили более 200 автомобилей при содействии Favbet Foundation

"Шоковый 2022-й сменился более стабильным годом, благодаря чему мы смогли повысить наш вклад в украинскую экономику. Легальная деятельность и консолидация усилий – именно то, в чем сейчас нуждается отрасль, которая стремится быть полезной стране", – отмечают в FAVBET.

FAVBET и фонд FAVBET Foundation с начала войны также активно приобщаются к проектам и инициативам, нацеленным на повышение обороноспособности Украины. Летом FAVBET стал партнером фандрейзинговой платформы UNITED24 и присоединился к ее ключевым инициативам. В частности, компания выделила 57 450 000 грн на закупку 53-х новых пикапов для оснащения ударных рот БПЛА в рамках программы "Армия дронов", которая воплощается под эгидой Минцифры и оборонных ведомств. FAVBET также стал крупнейшим корпоративным донором совместного проекта UNITED24, "Вернись живым" и Monobank "Операция Единство" по закупке 10 тысяч FPV-дронов, предоставив 10 миллионов.

В свою очередь, на середину 2023 года при содействии Favbet Foundation подразделения ВСУ уже получили более 150 автомобилей различных типов и модификаций – от бронированных внедорожников до быстрых для эвакуации, а также более 80 дронов различного типа.

В первые дни после подрыва оккупантами Каховской ГЭС команда фонда организовала доставку гуманитарной помощи и лекарств в херсонскую городскую клиническую больницу им А. С. Лучанского. Вместе с тем компания FAVBET направила 5 млн гривен на ликвидацию последствий теракта на Каховской ГЭС, поддержав сбор "Поможем спасателям" от UNITED 24. Развивается и медицинское направление. Так, в феврале 2023 года FAVBET выделили 4 миллиона на закупку современной ультразвуковой системы для больницы "Охматдет", которая позволяет с большой точностью проводить сложные операции по удалению осколков снарядов, а также проводить другие хирургические манипуляции в связи с онкологическими заболеваниями и сосудистыми патологиями.

Для Favbet Foundation 2023-й ознаменовался запуском большого проекта "Клуб супергероев", посвященного всестороннему развитию украинских детей. Проект объединил сразу три тематические инициативы – базовые ІТ-знания в формате курсов, бесплатный спорт и обеспечение канцелярией. В рамках "Клуба" более 5000 детей из семей военнослужащих и ВПЛ получили большие боксы канцелярских принадлежностей для обучения и творчества, 352 – прошли курс программирования на Python, а еще более 100 сейчас бесплатно занимаются в секциях по футболу, баскетболу, боксу и борьбе в Киеве.

Кроме этого, в 2023 году компания присоединилась к первому в Украине исследованию игровой зависимости под эгидой Министерства здравоохранения и предоставила специалистам бесперебойный доступ к своим заведениям. Результаты исследования, обнародованные 20 июня этого года, будут использованы для создания действенных механизмов предотвращения лудомании как на уровне государства, так и внутри сервисов от компаний-организаторов. Другим важным элементом в усилиях FAVBET по построению цивилизованного рынка азартных развлечений стало подписание меморандума с Минмолодежьспорта по защите спортивной этики очистки украинского спорта от договорных матчей. Согласно тексту меморандума, стороны будут обмениваться информацией о подозрительных результатах, проводить совместные образовательные мероприятия и сотрудничать над улучшением антикоррупционного законодательства в спортивной сфере.

"Развитие отрасли, поддержка ВСУ и украинцев – главные направления, на которых мы планируем сосредоточиться и дальше. Этот год позволил нам занять ведущие позиции на рынке, и это важная роль – показывать пример ответственного бизнеса с бескомпромиссной проукраинской позицией", – подчеркивают в FAVBET.