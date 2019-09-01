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Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі

01:00 591 Читать на русском
Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі
Садьйо Мане / Reuters

Зіркові нападники Ліверпуля часом не можуть поділити простір на полі.

 
Кріс Вуд 33’
Садьйо Мане 37’
Роберто Фірміно 80’
33’ Кріс Вуд
37’ Садьйо Мане
80’ Роберто Фірміно

Матч четвертого туру проти Бернлі ознаменувався неприємним епізодом за участі сенегальця та єгиптянина.

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Салах та Мане удвох опинилися в штрафному майданчику проти одного захисника "кларетових". У "фараона" була ідеальна можливість віддати зручну передачу на партнера, яка б вивела його на рандеву з кіпером суперників. Замість цього єгиптянин взяв гру на себе і прогадав – "зажована" атака і лише кутовий. Невдовзі Мане замінили і вже з лавки він гучно обурювався егоїстичними діями свого партнера.

Колишній тренер Салаха дав несподівану характеристику єгиптянину

Нагадаємо, Ліверпуль впевнено переміг Бернлі з рахунком 3:0 і втримав свою позицію на чолі турнірної таблиці АПЛ.

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Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль футбольні курйози Відеоновини Бернлі - Ліверпуль
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