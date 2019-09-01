Мане озвірів від егоїстичних дій Салаха у матчі проти Бернлі

Зіркові нападники Ліверпуля часом не можуть поділити простір на полі.

Матч четвертого туру проти Бернлі ознаменувався неприємним епізодом за участі сенегальця та єгиптянина.

Ліверпуль у матчі з Бернлі побив свою рекордну серію перемог в АПЛ – відеоогляд історичної гри

Салах та Мане удвох опинилися в штрафному майданчику проти одного захисника "кларетових". У "фараона" була ідеальна можливість віддати зручну передачу на партнера, яка б вивела його на рандеву з кіпером суперників. Замість цього єгиптянин взяв гру на себе і прогадав – "зажована" атака і лише кутовий. Невдовзі Мане замінили і вже з лавки він гучно обурювався егоїстичними діями свого партнера.

Колишній тренер Салаха дав несподівану характеристику єгиптянину

Нагадаємо, Ліверпуль впевнено переміг Бернлі з рахунком 3:0 і втримав свою позицію на чолі турнірної таблиці АПЛ.