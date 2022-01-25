Нападник "синьо-гранатових" не хоче лягати під ніж і лікуватиметься консервативним методом.

Молодий форвард лише нещодавно повернувся на поле, але знову отримав пошкодження стегна в матчі Кубка Іспанії проти Атлетіка (2:3). 19-річний Ансу Фаті пропустить щонайменше півтора місяця, але термін відновлення може зрости.

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Барселона наполягала на операції футболіста. Тоді нападник пропустив би довший термін, але для усунення наслідків травми це було б ефективніше. Фаті після консультацій з сім'єю та медиками клубу вирішив застосувати консервативне лікування, повідомляє Mundo Deportivo.

Раніше Ансу переніс кілька операцій через проблеми з коліном і пропустив цілий рік. У поточному сезоні іспанець зіграв 10 матчів та забив 5 голів.

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