Нападающий "сине-гранатовых" не хочет ложиться под нож и будет лечиться консервативным методом.

Молодой форвард только недавно вернулся на поле, но снова получил повреждение бедра в матче Кубка Испании против Атлетика (2:3). 19-летний Ансу Фати пропустит не менее полутора месяцев, но срок восстановления может возрасти.

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Барселона настаивала на операции футболиста. Тогда нападающий пропустил бы более длительный срок, но для устранения последствий травмы это было бы эффективнее. Фати после консультаций с семьей и медиками клуба решил применить консервативное лечение, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее Ансу перенес несколько операций из-за проблем с коленом и пропустил целый год. В текущем сезоне испанец сыграл 10 матчей и забил 5 голов.

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