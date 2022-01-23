Барселона та нападник Ансу Фаті намагаються знайти компроміс у питанні відновлення після травми стегна.

Клуб підштовхує 19-річного форварда до операції, повідомляє Marca.

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Фаті щойно відновився від попередньої травми, але відразу зазнав пошкодження у матчі проти Атлетіка. Представники Барселони зустрічалися з батьками нападника, щоб обговорити подальший план дій. Лікарі наполягають на хірургічному втручанні, проте сам Ансу не впевнений у необхідності такиого лікування. Він пропустить близько 2 місяців, а операція може вибити його на ще довший термін.

Додамо, що у поточному сезоні Фаті провів 10 матчів та відзначився 5 голами.

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