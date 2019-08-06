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FARE розкритикувала Зеніт за расистський банер на адресу Малкома

15:24 836 Читать на русском
FARE розкритикувала Зеніт за расистський банер на адресу Малкома
Малком / ФК Зеніт

Організація Football Against Racism in Europe різко відповіла Зеніту за банер, який вивісили фанати на адресу новачка Малкома.

"Дорогий Зеніт! Банер, який критикує підписання темношкірого бразильського гравця Малкома, – це расизм.

Малком може піти з Зеніта вже у січні через прояви расизму від фанатів

Той факт, що його вивісили не тисячі ваших ультрас, як могло б бути кілька років тому, – це крок вперед. Однак расизм – це расизм. Немає сенсу заперечувати це. Щиро ваші, FARE", – йдеться у заяві організації.

У поєдинку 3 туру РПЛ проти Краснодара (1:1) пітерські ультрас вивісили банер "Дякуємо керівництву за збереження традицій". Раніше вони просили не підписувати темношкірих футболістів.

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