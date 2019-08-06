FARE розкритикувала Зеніт за расистський банер на адресу Малкома

Організація Football Against Racism in Europe різко відповіла Зеніту за банер, який вивісили фанати на адресу новачка Малкома.

"Дорогий Зеніт! Банер, який критикує підписання темношкірого бразильського гравця Малкома, – це расизм.

Малком може піти з Зеніта вже у січні через прояви расизму від фанатів

Той факт, що його вивісили не тисячі ваших ультрас, як могло б бути кілька років тому, – це крок вперед. Однак расизм – це расизм. Немає сенсу заперечувати це. Щиро ваші, FARE", – йдеться у заяві організації.

У поєдинку 3 туру РПЛ проти Краснодара (1:1) пітерські ультрас вивісили банер "Дякуємо керівництву за збереження традицій". Раніше вони просили не підписувати темношкірих футболістів.

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