Севілья на власному полі не змогла втримати перемогу над Сельтою: 3-й тур Прімери, матчі п’ятниці

У п’ятницю, в рамках 3-го туру чемпіонату Іспанії, відбулось два поєдинки. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/2020, 3-й тур

Севілья – Сельта – 1:1

Голи: Васкес, 81 – Суарес, 84

Атлетік – Реал Сосьєдад – матч розпочнеться о 23:00.

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Третій тур іспанської Прімери розпочався поєдинком між Севільєю та Сельтою. Господарі підійшли до матчу з двома перемогами і лідерством у чемпіонаті. Натомість гості мали у своєму активі перемогу та поразку.

Вже на сьомій хвилині міг відзначитись Люк де Йонг: він зльоту головою намагався переправити м’яч у ворота – Рубен Бланко у красивому стрибку намертво забрав круглого. Згодом з межі штрафного майданчика небезпечно пробивав Хоан Хордан, але м'яч пролетів повз ворота поруч із правою стійкою. Протягом шести хвилин двічі не щастило вивести свою команду вперед де Йонгу. У середині першого тайму перевага господарів у володінні м’ячем була разючою – 88% на 12%. На 36-й хвилині Мануель Ноліто, намагаючись перестрибнути Кевіна Васкеса, стрибнув йому на шию і відправив суперника у нокдаун. Рефері пробачив гравця Севільї не показавши йому навіть "гірчичника". Під кінець тайму Мунір Ель-Хаддаді замикав поперечну передачу, але з його ударом головою з району одинадцятиметрової позначки униз під праву стійку впорався голкіпер.

Друга половина зустрічі розпочалась під акомпанемент атак "червоно-білих", однак захисники Сельти грамотно оборонялись і не дозволяли супернику розігрувати м’яч до вірного. Зрештою на 81-й хвилині Евер Банега виконав навісну передачу зі штрафного і Франко Васкес головою відкрив рахунок у матчі. Та не встигли господарі як слід відсвяткувати гол, як Деніс Суарес шокував Севілью, зрівнявши рахунок. Арбітр дав шанс Севільї вирвати перемогу у вигляді восьми доданих хвилин, однак господарям цього виявилось недостатньо.

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