Вольфсбург у надрезультативному матчі перестріляв Вердер у рамках 9-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Вольфсбург – Вердер.

Вердер швидко повів у рахунку завдяки голу Біттенкура, однак Вольфсбург не тільки відігрався, а й вийшов вперед завдяки забитим м'ячам Баку та Брукса. Ще до перерви команди обмінялись голами Мовальда та Вегхорста, якому асистував екс-нападник Динамо Адмір Мехмеді.

Вольфсбург у божевільному матчі перестріляв Вердер і залишився непереможним у Бундеслізі

Другий тайм розпочався із автоголу Брукса, однак Вегхорст знову вивів "вовків" уперед. А після вилучення Мовальда крапку в зустрічі поставив Бялек.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург із 17-ма пунктами піднявся на 5-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Вердер із 11-ма очками залишився на 9-му.