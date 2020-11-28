Вольфсбург в сверхрезультативном матче перестрелял Вердер в рамках 9-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург – Вердер.

Вердер быстро повел в счете благодаря голу Биттенкура, однако Вольфсбург не только отыгрался, но и вышел вперед благодаря забитым мячам Баку и Брукса. Еще до перерыва команды обменялись голами Мовальда и Вегхорста, которому ассистировал экс-нападающий Динамо Адмир Мехмеди.

Вольфсбург в сумасшедшем матче перестрелял Вердер и остался непобедимым в Бундеслиге

Второй тайм начался с автогола Брукса, однако Вегхорст снова вывел "волков" вперед. А после удаления Мовальда точку во встрече поставил Бялек.

Благодаря этой победе Вольфсбург с 17-ю пунктами поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, зато Вердер с 11-ю очками остался на 9-м.