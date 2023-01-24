Вболівальники Ювентуса закликають масово зупинити підписки на канали Sky Sport та Dazn після того, як клуб покарали, знявши 15 очок, інформує ilsole24ore.

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Один з фанатів пояснив таку пропозицію тим, що якщо від підписки відмовляться 500 тисяч користувачів, то компанії втратять 155 млн євро (35 євро на місяць, 315 за сезон). Так вболівальники хочуть, аби від туринського гранда відчепились, оскільки саме Ювентус роблять винуватцем усіх проблем в чемпіонаті Італії.

Цікаво, що саме фанати "Старої синьйори" становлять більшість підписників Dazn – 8,1 мільйона. Для порівняння, на другому місці прихильники Мілана, яких майже вдвічі менше – 4,2 мільйона осіб.

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