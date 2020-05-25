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Фанати Вест Хема зможуть підтримати команду на стадіоні – фантастична ідея "молотків" надихатиме Ярмоленка та Ко

18:40 315 Читать на русском
Фанати Вест Хема зможуть підтримати команду на стадіоні – фантастична ідея "молотків" надихатиме Ярмоленка та Ко
Фанати "молотків" / The Telegraph

Лондонський Вест Хем знайшов спосіб організувати підтримку вболівальників на домашній арені в умовах карантинних обмежень через коронавірус.

Фанати "молотків" зможуть підтримувати своїх улюбленців через Zoom, повідомляє Express.

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Лондонський клуб напрацьовує ідею з трансляцією облич уболівальників на табло стадіону під час матчів АПЛ. Фани Вест Хема впродовж матчу повинні перебувати в додатку для онлайн-конференцій, а "молотки" створять ефект їхньої присутності на домашній арені. Цей варіант лондонці вважають кращим за картонні фігури вболівальників, які використовують деякі клуби німецької Бундесліги.

Нагадаємо, на вимушену паузу Вест Хем пішов на 16-му місці (27 очок) і лише за додатковими показниками випереджає Борнмут із зони вильоту. Очікується, що змагання поновляться у червні.

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Вест Хем Вест Хем Англія футбольні курйози футбольні фанати
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