Фанати Вест Хема зможуть підтримати команду на стадіоні – фантастична ідея "молотків" надихатиме Ярмоленка та Ко

Лондонський Вест Хем знайшов спосіб організувати підтримку вболівальників на домашній арені в умовах карантинних обмежень через коронавірус.

Фанати "молотків" зможуть підтримувати своїх улюбленців через Zoom, повідомляє Express.

Ярмоленко повернувся з новим іміджем і легко забиває на тренуваннях Вест Хема

Лондонський клуб напрацьовує ідею з трансляцією облич уболівальників на табло стадіону під час матчів АПЛ. Фани Вест Хема впродовж матчу повинні перебувати в додатку для онлайн-конференцій, а "молотки" створять ефект їхньої присутності на домашній арені. Цей варіант лондонці вважають кращим за картонні фігури вболівальників, які використовують деякі клуби німецької Бундесліги.

Нагадаємо, на вимушену паузу Вест Хем пішов на 16-му місці (27 очок) і лише за додатковими показниками випереджає Борнмут із зони вильоту. Очікується, що змагання поновляться у червні.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод