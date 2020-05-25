Фанаты Вест Хэма смогут поддержать команду на стадионе – фантастическая идея "молотков" будет вдохновлять Ярмоленко и Ко

Лондонский Вест Хэм нашел способ организовать поддержку болельщиков на домашней арене в условиях карантинных ограничений из-за коронавируса.

Фанаты "молотков" смогут поддерживать своих любимцев через Zoom, сообщает Express.

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Лондонский клуб нарабатывает идею с трансляцией лиц болельщиков на табло стадиона во время матчей АПЛ. Фаны Вест Хэма по ходу матча должны находиться в приложении для онлайн-конференций, а "молотки" создадут эффект их присутствия на домашней арене. Этот вариант лондонцы считают лучше картонных фигур болельщиков, которые используют некоторые клубы немецкой Бундеслиги.

Напомним, на вынужденную паузу Вест Хэм ушел на 16-м месте (27 очков) и лишь по дополнительным показателям опережает Борнмут из зоны вылета. Ожидается, что соревнования возобновятся в июне.

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