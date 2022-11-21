"Персидські леопарди" не побоялись можливих майбутніх санкцій і висловили своє ставлення до ситуації у рідній країні.

У другому матчі чемпіонату світу, який напередодні стартував у Катарі, зустрічались збірні Ірану та Англії. Перед початком поєдинку традиційно прозвучали гімни обох країн.

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Іранські футболісти демонстративно відмовилися виконувати славень своєї країни, протестуючи таким чином проти злочинної політики режиму. Такий жест викликав схвалення і гучні оплески від уболівальників обох команд. Натомість сам гімн Ірану трибуни освистали.

Нагадаємо, в країні вже другий місяць відбуваються заворушення після вбивства Махси Аміні, яку забили камінням через неналежне носіння хіджабу. До слова, Іран є посібником Росії у війні проти України – він постачає окупантам дрони та ракети.

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